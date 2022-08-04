جوتيريش: العالم يواجه أزمة غذاء وطاقة وتمويل بسبب حرب أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أنه لا تزال الحرب في أوكرانيا لها تأثير مدمر على الشعب الأوكراني حيث يموت المدنيون في أكثر الظروف مأساوية كل يوم، وتم تدمير ملايين الأرواح أو تأجيلها لحرب لا معنى لها ، ويجب علينا جميعًا بذل كل ما في وسعنا لوضع حد لها من خلال حل تفاوضي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، جاء ذلك خلال إطلاق الموجز الثالث لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية (GCRG) بشأن الغذاء والطاقة والتمويل.

وأوضح جوتيريش " نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل المعاناة وإنقاذ الأرواح في أوكرانيا والمنطقة، من خلال عملياتنا الإنسانية. لافتا الى أن الحرب لها أيضًا تأثير هائل ومتعدد الأبعاد بعيدًا عن أوكرانيا، من خلال أزمة ثلاثية تتمثل في الوصول إلى الغذاء والطاقة والتمويل و تشعر ميزانيات الأسر في كل مكان بالضيق الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والطاقة ، التي يغذيها انهيار المناخ والحرب.

ولفت جوتيريش إلى أن ذلك يهدد بحدوث أزمة مجاعة لأشد الأسر فقرا ، وتخفيضات حادة في الإنفاق بالنسبة لذوي الدخل المتوسط تغرق العديد من البلدان النامية في الديون ، دون الوصول إلى التمويل ، وتكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19.

وأضاف جوتيريش إننا نشهد بالفعل بوادر تحذيرية لموجة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لن تترك أي بلد دون أن يمسها. مما دفعنا إلى إنشاء مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية: لإيجاد حلول عالمية منسقة لهذه الأزمة الثلاثية ، مع الاعتراف بعناصرها الثلاثة - الغذاء والطاقة والتمويل - المترابطة بشدة. وقدمت GCRG توصيات مفصلة بشأن الغذاء والتمويل ومن خلالها نحرز بعض التقدم، لا سيما في مجال الغذاء.