اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة مكاتب التنسيق
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، وبدء طلاب الثانوية العامة فى البحث عن الجامعات المعتمدة، وفى هذا الإطار أعلنت وزارة التعليم العالى قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة ومن بينها  الجامعات الخاصة وهذه قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة :

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية فى مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.


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