"تموين الإسكندرية" تضبط أحد المخابز البلدية لتجميع نصف طن دقيق بلدى مدعم

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، طبقا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم، حفاظا على مقدرات الدولة.

وقامت إدارة تموين العامرية اليوم برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بمنطقة العامرية قام بتجميع عدد 10 شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى نصف طن دقيق، بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.