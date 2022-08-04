تكريم إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش لتميزه فى تنفيذ النشاط الصيفى للطفل

شمال سيناء ـ محمد حسين

اعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء ، تكريم الشيخ محمد عزام، لتميزه بالبرنامج الصيفي للطفل على مستوى مديريات الأوقاف.



قال الشيخ ابراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ان الشيخ محمد سليمان عزام ،إمام وخطيب مسجد النصر بإدارة أوقاف شرق العريش ، تم تكريمه من وزارة الأوقاف ضمن الدفعة الأولى من الأئمة المتميزين على مستوى مديريات الأوقاف في النشاط الصيفي للطفل بمساجد الأوقاف.



اضاف انه سوف تتوالى ترشيحات مديرية أوقاف شمال سيناء للأئمة المتميزين بالبرنامج الصيفي للطفل بمساجد أوقاف شمال سيناء تباعاً.



وسبق واعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء ، انه في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، يشارك عدد (22) مسجد من مختلف الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف شمال سيناء بتطبيق الدروس العلمية والدعوية المنهجية ، والتي ستبدأ التطبيق بدءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 / 7/ 2022م بين المغرب والعشاء وتستمر فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع تحت إشراف السادة العلماء أئمة المساجد.



ويصبح إجمالي المساجد المشاركة في برنامج الدروس العلمية والدعوية المنهجية عدد 34 مسجد بأوقاف شمال سيناء.



وتشهد مساجد سيناء تواصل إقبال الأطفال للمشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال التابع لوزارة الأوقاف، وتستقبل الأطفال بحفاوة وسعادة بالغة من الأهالى ورواد المساجد ، وتضمنت الفعاليات تواصل تقديم فقرات التوعية الصحية بالمساجد المشاركة بالبرنامج الصيفى فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية .



وتنفذ الفعاليات بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع وهى الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر مباشرة ، ويستمر حتى نهاية العطلة الصيفية .



ويشتمل البرنامج الصيفى للأطفال بالمسجد على تدريس وحفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، وتعليم بعض الآداب العامة، و دروس فى السيرة النبوية

