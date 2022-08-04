اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 09:03 ص
أكرم القصاص
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تفجير أنبوب لضخ النفط الخام فى محافظة شبوة اليمنية

الخميس، 04 أغسطس 2022 08:00 ص
تفجير أنبوب لضخ النفط الخام فى محافظة شبوة اليمنية حرب اليمن - أرشيفية
وكالات

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أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن مسلحين أقدموا الأربعاء على تفجير أنبوب لضخ النفط في محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوب شرقي اليمن.

وأكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة للوكالة أن "مجهولين فجروا أنبوب نقل النفط الخام قرب منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة شرق مدينة عتق مركز المحافظة".

وأضاف أن "الجهات المختصة أوقفت ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين حقل العقلة وميناء التصدير في منطقة النُشيمة بمديرية رضوم جنوب شرقي شبوة المطلة على بحر العرب".

وتتعرض شبكة أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ نحو 8 أعوام.


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