اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 02:44 م
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تشريح جثة عامل قتلته والدته بمساعدة أشقائه بسبب خلافات الميراث بالوراق

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:08 م
تشريح جثة عامل قتلته والدته بمساعدة أشقائه بسبب خلافات الميراث بالوراق جثة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعى بتشريح جثمان عامل لقى مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب على رأسه، بسبب خلافات على الميراث مع شقيقه بمنطقة الوراق، واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوفاة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكان قسم شرطة الوراق تلقى إشارة من مستشفى معهد ناصر بوفاة شخص دخل المستشفى يعاني من إصابات بالرأس وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد. ف" في العقد الرابع من العمر، ومصاب بالرأس وباقي أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجنى عليه واشقائه بسبب خلافات على الميراث.

وأضافت التحريات أن المتهمين احتجزوا المجني عليه داخل منزلهم وأثناء الحوار حدثت مشادة كلامية قاموا على إثرها المتهمين بالتعدي على المجني عليه بعصا على رأسه ومفك بأنحاء جسمه مما أسفر عن اصابته ومقتله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط والدة المجنى عليه وأشقائه واقتيادهم إلى ديوان القسم. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


جرائم القتل

الطب الشرعى

امن الجيزة

النيابة العامة



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