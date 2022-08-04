تركيب بلاط الانترلوك ورفع كفاءة منطقة أسفل كوبري جرجا بسوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف - محمود مقبول

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بأعمال رصف منطقة أسفل كوبري جرجا ببلاط الإنترلوك، وتركيب البردورات، وعمل محاور مرورية جديدة؛ لخدمة المواطنين، وأصحاب المحلات الواقعة أسفل كوبري جرجا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الاهتمام برصف وتمهيد الطرق والشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

وأوضح عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم فتح الشوارع المغلقة أسفل الكوبرى، وتكسير الأرصفة المتعارضة، وتركيب البردورات بشكل موحد، وعمل متنفس مرورى لأصحاب المحلات، لافتا إلى استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة جرجا ومنها " أبو شويشة بشيخ العرب، وشارع 25 يناير والشوارع المتفرعة منه، والشوارع المحيطة أسفل كوبرى جرجا أعلي المزلقان البحرى".



رفع كفاءة منطقة أسفل كوبري جرجا بسوهاج



تركيب البلاط



جانب من الأعمال أسفل كوبري جرجا بسوهاج