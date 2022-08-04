تحرير 11 محضرًا متنوعا وتطهير 35 مسجد بالمحلة.. صور

الغربيـة - عادل ضرة

قال اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة، إنه تم الاستمرار في النظافة بنطاق المركز شنت الوحدات المحلية أعمال نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة لاستكمال حملة النظافة المكبرة على الطريق الدائرى من خلال الدفع بالعديد من معدات وعمال النظافة لرفع القمامة والأتربة الجانبية ورفع السفوة وسيارات رش المياه للقيام بأعمال رش الطريق.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة، فى بيان له، كما تمت أعمال النظافة بالوحدات المحلية منها أمام الوحدة المحلية ومنطقة أبو بسيوني ومنطقة النجارين ببشبيش وقرية ميت الليت وعزبة توما بميت الليت هاشم وعلى طريق الكمالية وكفر فيالة بشبرا بابل وعلى طريق المقابر بالبنوان وشارع داير الناحية ومنطقة السوق ببلقينا ومنطقة كوبري الوحدة وكوبري عملية المياة وطريق المحلة طنطا السريع بالهياتم وأمام التأمينات ومركز الشرطة وشارع الجلاء بأبو علي وطريق المحلة الجابرية بالجابرية وداخل قرية دنوشر ومنطقة السوق وإمام المدارس الحكومية بالعامرية وطريق المحلة الكبرى كفر الشيخ نطاق وحدة المعتمدية.

وتابع "الجروانى" أنه تم تحرير 11 محضر متنوع بمركز المحلة منهم 5 محاضر نظافة ومحضرين إشغال ومحضرين كمامة ومحضرين بيئة وتم تطهير وتعقيم 27 مسجد و5 مقرات وحدات محلية و3 ماكينات صراف آلي ورش شوارع قرية الدواخلية ومنطقة مساكن تحيا مصر بالمبيد المضاد للحشرات الناقلة للامراض وإعدام 11 شيشة.