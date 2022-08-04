اليوم السابع
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تايوان: 22 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية الخاصة بنا

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:57 م
تايوان: 22 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية الخاصة بنا تايوان - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 22 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية الخاصة بها اليوم الخميس.

وكان الجيش الصيني، قد أطلق، صباح اليوم، الخميس، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، وتم رصد عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق في السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.

وحسب ما نقلته وكالات أنباء عالمية، جاء ذلك في إطار المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الصيني حول تايوان، وأكدتها وسائل إعلام رسمية في بكين.

وأعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية (سي سي تي في) بدء أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط تايوان، مؤكدة في رسالة عبر شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي، أن "التدريبات بدأت".


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