بيت الزكاة: بدء فحص الطلبات المقدمة من خلال الموقع الإلكترونى للحصول على مساعدات

كتب لؤى على

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن بدء فحص 186362 حالة من إجمالي 200 ألف طلب تقدموا للبيت للحصول على إعانات، وقام بيت الزكاة والصدقات بمراجعة بيانات جميع من تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة، حيث تم استبعاد من يحصلون على إعانات وغير المستحقين، ووصل عدد الحالات بعد للمراجعة إلى 186362حالة مقسمين على جميع محافظات الجمهورية.

وقامت اللجان المختصة ببيت الزكاة والصدقات بعد تدقيق بيانات المتقدمين بإجراء فحص ودراسة للحالات في عدد من المحافظات، وتم البدء بالمحافظات الحدودية وهي محافظات الوادي الجديد، والبحر الاحمر ، ومطروح، وجنوب سيناء.

وتم الانتهاء من فحص 1046 حالة بمحافظة بالوادي الجديد، و152 حالة في محافظة البحر الأحمر، و 484 حالة في محافظة مطروح، 24 حالة جنوب سيناء.

وتنوعت طلبات المساعدة في المحافظات التي تم إجراء فحصها ودراستها حيث تقدمت 1666 حالة بطلبات للحصول على مساعدات نقدية، و19 حالة من ذوي الهمم، و10 حالات تقدموا بطلبات للحصول على إعانات لتيسير الزواج، و4 حالات خدمات صحية وعلاجية، و3 حالات للحصول على مساعدات تعليميه.

ومن المقرر أن يتم البت في هذه الطلبات تمهيدا لتقديم الإعانات للمستحقين ممن تنطبق عليهم قواعد صرف أموال الزكاة والصدقات، على أن يتم استكمال فحص باقي الحالات في كافة محافظات الجمهورية تباعا.

ومن المقرر أن يتم التواصل مع الحالات المستحقة للدعم من خلال بيت الزكاة والصدقات في ظل توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمشرف على بيت الزكاة بسرعة البت في الطلبات المقدمة وصرف الاعانات للمستحقين في المجالات المختلفة.