بدء تلقى طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بجامعة جنوب الوادى 13 أغسطس

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن قواعد وشروط قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة و الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022م والتي ستجرى في الفترة من 13أغسطس حتى 15سبتمبر 2022م بكليات الآداب والحقوق والتجارة بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه بالنسبة للطلاب المعاقين يشترط الحصول على 50% على الاقل من المجموع الكلى في شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة وعن تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الاخرين بكليات الآداب والحقوق ويتم قبول الطلاب المعاقين اعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الاخرين ولا تمنع من تدوين المحاضرات بكلية التجارة مع الالتزام بالنطاق الجغرافي للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن قبول الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي “طه حسين “و “النور والأمل ” وهى المدارس الخاصة للمكفوفين من أبناء محافظات قنا والاقصر والبحر الاحمر والحاصلين على 50% على الاقل من المجموع الكلى في شهادة الثانوية العامة بكليات الآداب والحقوق.

وأشار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، إلي أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين وتقديم التقارير الطبية بشأنهم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الأوراق المطلوبة عند التقديم صورة من شهادة الثانوية العامة، وصورة من شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية، وعدد 2صورة شخصية، وأنه سيتم تلقى الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بقنا وبفرع الجامعة بالغردقة اعتبارا من يوم السبت الموافق 13/8/2022مد حتى يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ويتم تحديد موعد الكشف الطبي على الطلاب بمعرفة الادارة الطبية بالجامعة.