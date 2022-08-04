انهيار صومعتين جديدتين تزامنا مع الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت

كتب سمير حسنى

انهارت صومعتين أخرتين فى مرفأ بيروت، ليصل إجمالى انهيارات اليوم من صوامع القمح بالمرفأ إلى 4 صوامع، حيث يوافق اليوم الخميس الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ الذى خلف أكثر من 200 قتيل.

وتحل اليوم الذكرى الثانية لفاجعة انفجار مرفأ بيروت التى شهدها لبنان فى الرابع من أغسطس من عام 2020، وهو الانفجار الذى صُنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، وأسفر عن 200 قتيل وحوالى 6000 مصاب، ودمر نصف العاصمة اللبنانية بيروت، ولم تتوصل التحقيقات حتى الساعة إلى تحديد الجناة، بل توقفت التحقيقات منذ أكثر من 5 أشهر.