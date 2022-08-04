الولايات المتحدة تعلن "جدرى القردة" حالة طوارئ صحية عامة فى البلاد

كتب محمد جمال

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مرض "جدرى القردة" حالة طوارئ صحية عامة فى البلاد، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئولين إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تخطط لإعلان تفشي مرض جدرى القردة حالة طوارئ صحية عامة.

وأعلنت حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، حالة الطوارئ بسبب جدري القرود، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، وكتبت كاثي هوكول على تويتر: "أعلن حالة الطوارئ لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القرود.

وأضافت: "يمكّننا هذا الأمر التنفيذي من الاستجابة بسرعة أكبر، ويسمح لأخصائيي الرعاية الصحية باتخاذ خطوات إضافية تساعد في تلقيح المزيد من سكان نيويورك."

هذا وسجلت نيويورك معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد (1345 حالة)، تليها كاليفورنيا (799 حالة)، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تم تحديثها يوم الجمعة.