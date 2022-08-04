النيابة تواجه متهما بالنصب على راغبى السفر للعمل فى الخارج بالتحريات

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.

وتواجه جهات التحقيق المتهم التحريات الأمنية، والتي كشفت قيامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدم في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنه يتردد على مدينة طنطا بمحافظة الغربية لجلب ضحاياه وترويج تلك المستندات المزورة.

وضبطت الجهات الأمنية المتهم بمقر شركته، وبحوزته عثر على ما يلى: جوازات سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج .العديد من الصور الضوئية لجوازات السفر والتأشيرات وعقود العمل لبعض الدول، ودفاتر إيصالات نقدية مدون بها أسماء العديد من راغبى السفر للعمل بالخارج والمبالغ المالية التى تم تحصيلها منهم، وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من صور بطاقات الرقم القومى وسمات دخول لبعض الدول وجوازات السفر، وهاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهم على العديد من صور البطاقات وجوازات السفر الخاصة لراغبى السفر والعديد من الرسائل مع المتعاملين معه، بمواجهة المتحرى عنه بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء منه على (مبلغ مالى) بدعوى إيجاد فرصة عمل له بالخارج ، إلا إنه لم يفى بذلك ولم يرد المبلغ المالى وإتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) ، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين ، كما أقر بارتكابه عدد ( 4 ) وقائع بذات الأسلوب.