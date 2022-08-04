النيابة العامة تخلى سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية

كتبت أمنية الموجى

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل كلا من: الصحفي محمد جمعة، وهاني عبد الرحمن بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 1436 لسنة 2022 حصر أمن دولة، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا، مع المتهمين على ذمة القضية رقم 1436 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليهما النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية بث ونشر فيديوهات عبر صفحاتهما بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم 20 يوليو 2022، وأمرت النيابة بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية.