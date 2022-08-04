اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 06:09 ص
أكرم القصاص
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النقل الثانوى الأزهرى يختتم امتحانات الدور الثانى بمواد الحاسب الآلى والمستوى الرفيع

الخميس، 04 أغسطس 2022 05:00 ص
النقل الثانوى الأزهرى يختتم امتحانات الدور الثانى بمواد الحاسب الآلى والمستوى الرفيع امتحانات الازهر
كتب لؤى على

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يختتم اليوم طلاب النقل الثانوى الأزهرى امتحانات الدور الثانى حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الأزهرى للقسم العلمى اليوم مادتى  الحاسب الآلى والمستوى الرفيع.
 
أما طلاب القسم الأدبى الصفين الأول والثانى يؤدون امتحاناتهم اليوم بمادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع. 
 
فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأربعاء 10 أغسطس، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فيبدأون امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.

امتحانات الازهر

الازهر الشريف

النقل الازهرى

الدور الثانى



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