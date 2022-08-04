الناتو: 23 من أصل 30 دولة فى الحلف صادقت على وثائق انضمام فنلندا والسويد

كتب أحمد عرفة

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن 23 من أصل 30 دولة في حلف الناتو صادقت على وثائق انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام لحلف الناتو إنه منذ عدة ساعات صادق مجلس الشيوخ الأمريكية على البروتوكولين حول انضمام البلدين. ويعني ذلك أن عدد الدول الأعضاء في حلف الناتو التي قد صادقت على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يبلغ 23.

ولفت الأمين العام لحلف الناتو إلى أن عددا من الدول الأعضاء قريبة من انتهاء عملياتها الوطنية الضرورية للمصادقة على هذا الانضمام، وحتى الآن كانت هذه أسرع عملية انضمام في تاريخ الناتو الحديث.