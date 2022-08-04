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الممثل الدائم للهند بالأمم المتحدة تقدم أوراق اعتمادها إلى الأمين العام

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:03 م
الممثل الدائم للهند بالأمم المتحدة تقدم أوراق اعتمادها إلى الأمين العام الأمم المتحدة -أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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قدمت الممثلة الدائمة الجديدة للهند لدى الأمم المتحدة، روشيرا كامبوج ، أوراق اعتمادها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم ووفق الأمم المتحدة قبل تعيينها ، عملت كامبوج كسفيرة في بوتان اعتبارًا من عام 2019. وبين عامي 2017 و 2019 ، كانت المفوض السامي للهند في جنوب إفريقيا مع الاعتماد المتزامن في ليسوتو. من 2014 إلى 2017 ، و كانت سفيرة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وشغلت منصب رئيس المراسم في الهند من 2011 إلى 2014.

 

في عام 2009، شغلت كامبوج منصب نائب رئيس مكتب الأمين العام في أمانة الكومنولث في لندن. بين عامي 2006 و2009، وكانت القنصل العام للهند في جنوب إفريقيا. وعملت أيضًا كمستشارة في البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة من عام 2002 إلى عام 2005. وأثناء وجودها هناك، عملت أيضًا كرئيسة للبعثة.

 

من عام 1999 إلى عام 2002، شغلت منصب نائب الوزير، ثم مديرة مسؤولة عن موظفي وكادر السلك الخارجي في وزارة الشؤون الخارجية. بين عامي 1996 و 1999، كانت سكرتيرة أولى (اقتصادية وتجارية)، وكذلك رئيسة مكتب المفوضية الهندية العليا في موريشيوس. عملت أيضًا كنائب وزير في قسم أوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية الهندية من 1991 إلى 1996. بدأت حياتها المهنية كسكرتير ثالث في سفارة الهند في فرنسا من 1989 إلى 1991.


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