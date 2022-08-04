المتحدث باسم النيابة الإدارية: التقديم لوظيفة معاون نيابة يتم إلكترونيا

كتب أحمد إسماعيل

قال المستشار محمد سمير نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، لـ "اليوم السابع"، إنه وفقا للتحول الرقمى ورقمنة قواعد البيانات للنيابة الإدارية، فإن التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية يتم هذا العام إلتكرونيا فى جزء كبير منه.

وأوضح المستشار محمد سمير: كل عام يتم تقديم الجديد في مجال التحول الرقمى والرقمنة في إجراءات الالتحاق وميكنة النيابة الإدارية، وهذا العام هناك جزء في التقديم يتم من خلال العملية المميكنة للالتحاق بالنيابة عبر تقديم طلب الالتحاق عبر الموقع الإلكترونى وتحميل البيانات وسداد الرسوم عبر بطاقة الائتمان ثم طباعة هذه المستندات، والتي تتم عن طريق المتقدم نفسه ثم تسلميها إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية في الموعد المحدد لكل جامعة لاستكمال باقى الإجراءات.