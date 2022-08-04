اليوم السابع
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اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تلتقى بالمرشحين لمنصب رئيس جامعة المنوفية

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:07 م
اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تلتقى بالمرشحين لمنصب رئيس جامعة المنوفية جانب من اللجنة
كتب محمد صبحى

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واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة المنوفية، اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022.
 
الجدير بالذكر أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت قد بدأت أعمالها الخميس الموافق 16 يونيو 2022، بمقابلة  المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، ثم واصلت أعمالها السبت الموافق 18 يونيو 2022 بمقابلة  المُرشحين لمنصب رئيس جامعتي المنصورة وأسيوط، ثم واصلت أعمالها الخميس الموافق 23 يونيو 2022، بمقابلة  المُرشحين لمنصب رئيس جامعة المنيا، ثم واصلت أعمالها الخميس الموافق 2 يوليو 2022، بمقابلة  المُرشحين لمنصب رئيس جامعة مدينة السادات.
 
 

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جامعة المنوفية

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