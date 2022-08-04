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القائم بأعمال وزير الصحة: انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الجارى

الخميس، 04 أغسطس 2022 05:13 م
القائم بأعمال وزير الصحة: انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الجارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار – تصوير سليمان العطيفي

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
 
وتناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، حيث أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى موقف الحالة الوبائية في مصر، موضحاً أن هناك انخفاضا في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الوبائي الجاري مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق بنسبة تصل إلى 55%، فضلاً عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%.
 
كما عرض الوزير معدلات التغير الأسبوعي في أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بنسبة 60%، مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.
 
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