الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ158 ألف و487 مواطن يوليو الماضى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ158 ألف و487 مواطن ، من خلال 134 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر يوليو الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي « حياة كريمة » لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 25 آلف و228 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 32 ألف و475 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1508 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 7 آلاف و205 مواطناً بمحافظة أسوان، و 9 آلاف و870 مواطنًا بأسيوط، و 5 آلاف و123 مواطنًا مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 2758 مواطنًا مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و 1730 مواطناً بالأقصر، و 1874 مواطنًا بالبحر الأحمر، و11 آلف و 823 مواطناً بالبحيرة، و9 آلاف و 6 مواطنين بالجيزة، و5 الأف و885 مواطناً بالدقهلية، و 1212 مواطناً بالسويس، و15 آلف و 820 مواطنًا بالشرقية، و 8 الآف 67 مواطناً بالغربية، و 5 الآف 242 مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ14 آلف و 785 مواطنًا بالقاهرة، و 7 آلاف و365 مواطنًا بالقليوبية، و7 آلاف و810 مواطنين بالمنوفية، و6آلاف و192 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و235 مواطناً بالوادي الجديد، و8 آلاف و441مواطناً ببنى سويف، و 787 مواطنًا بجنوب سيناء، و6آلاف و231 مواطناً بدمياط، و6آلاف و86 مواطنًا بسوهاج، و 2801 مواطناً بقنا، و7 آلاف و760 موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 1379 مواطناً بمطروح.