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الرئيس السيسى: دعم إضافى لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة بـ600 مليون جنيه

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:14 م
الرئيس السيسى: دعم إضافى لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة بـ600 مليون جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزارة الصحة, ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين.
 
وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بدعم اضافى لمبادرة انهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.

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