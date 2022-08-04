الخارجية الصينية: لن نقبل بعدم التزام مجموعة الدول السبع بمبدأ الصين الواحدة

وكالات

قالت الخارجية الصينية، إنها لن تقبل بعدم التزام مجموعة الدول السبع بمبدأ الصين الواحدة، موضحة أن زيارة نانسى بيلوسي والتعاون بين واشنطن وتايوان يتعارض مع مبدأ الصين الواحدة.

وأشارت الخارجية الصينية، إلى أنه تم الإيضاح مرارا اعتراضنا على زيارة بيلوسي وأنها تشكل خطرا على الصين وسلامة أراضيها، مضيفة أن الخارجية الصينية مناوراتنا العسكرية لا تشكل تهديدا لتايوان ومجموعة السبع تتصرف بديكتاتورية.

وقالت الخارجية الصينية، إن تايوان جزء من الصين والمناورات العسكرية في مضيق تايوان كانت ضرورية وشرعية وردا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجى.