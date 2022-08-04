اليوم السابع
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الخارجية الصينية: لن نقبل بعدم التزام مجموعة الدول السبع بمبدأ الصين الواحدة

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:02 ص
الخارجية الصينية: لن نقبل بعدم التزام مجموعة الدول السبع بمبدأ الصين الواحدة نانسى بيلوسى
وكالات

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قالت الخارجية الصينية، إنها لن تقبل بعدم التزام مجموعة الدول السبع بمبدأ الصين الواحدة، موضحة أن زيارة نانسى بيلوسي والتعاون بين واشنطن وتايوان يتعارض مع مبدأ الصين الواحدة.

وأشارت الخارجية الصينية، إلى أنه تم الإيضاح مرارا اعتراضنا على زيارة بيلوسي وأنها تشكل خطرا على الصين وسلامة أراضيها، مضيفة أن الخارجية الصينية مناوراتنا العسكرية لا تشكل تهديدا لتايوان ومجموعة السبع تتصرف بديكتاتورية.

وقالت الخارجية الصينية، إن تايوان جزء من الصين والمناورات العسكرية في مضيق تايوان كانت ضرورية وشرعية وردا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجى.

وقال الجيش الصيني، إنه تم الانتهاء من جولات عدة من إطلاق النيران على المياه في الساحل الشرقي لتايوان.

وقال الجيش التايواني، إن القوات الصينية تطلق عددا من الصواريخ في محيط جزيرة تايوان، وأدانت وزارة الدفاع التايوانية إطلاق الصين صورايخ باليستية.

 

 


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