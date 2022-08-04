اليوم السابع
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التنظيم والإدارة: بدء اختبارات المتقدمين لشغل وظائف هيئة مشروعات النقل 15أغسطس

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:23 م
التنظيم والإدارة: بدء اختبارات المتقدمين لشغل وظائف هيئة مشروعات النقل 15أغسطس الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي – الذين توافرت فيهم شروط التقديم للمسابقة -للمتقدمين لشغل وظائف مهندسين في تخصصات مدني، ميكانيكا، عمارة، اتصالات وحاسب آلي، بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .
 
وقال رئيس الجهاز إنه تقدم للمسابقة 537 متقدما، انطبقت الشروط على 432 منهم، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات الإلكترونية لهم يوم الأثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
 
وأضاف أنه من المقرر أن يخضع المقتدمون لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغله.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

وظائف

وظائف مهندسين



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