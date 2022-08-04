البيت الأبيض: نتوقع التصعيد الصيني بشأن تايوان ومستعدون لذلك

كتب أحمد عرفة

اتهم البيت الأبيض، الصين بالمبالغة في الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى تايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابع البيت الأبيض: ندين مناورات الصين الصاروخية قرب تايوان، ونتوقع التصعيد الصيني بشأن تايوان ومستعدون لذلك.

وأوضح البيت الأبيض، أن حاملة الطائرات رونالد ريغان ستبقى في مهمة المراقبة ببحر الصين ، لافتا إلى تأجيل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات لتهدئة التوتر مع الصين .

وفى وقت سابق استعرضت قناة "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا حول دعوة وزير الخارجية اليابانى الصين إلى وقف فورى لمناورتها حول تايوان.

وقبلها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن 22 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية الخاصة بها اليوم الخميس.

وكان الجيش الصينى، قد أطلق، صباح اليوم، الخميس، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، وتم رصد عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق فى السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.