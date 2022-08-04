البيت الأبيض: الصين تصعد التوتر مع تايوان لتحويل المناورات إلى عمليات روتينية

كتب أحمد عرفة

أكد البيت الأبيض، أن الصين تصعد التوتر مع تايوان لتحويل المناورات إلى عمليات روتينية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق استعرضت قناة "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا حول دعوة وزير الخارجية اليابانى الصين إلى وقف فورى لمناورتها حول تايوان.

وقبلها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 22 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية الخاصة بها اليوم الخميس.

وكان الجيش الصينى، قد أطلق، صباح اليوم، الخميس، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، وتم رصد عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق فى السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.