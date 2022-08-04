اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 09:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البريد المصرى: نصرف من 6 إلى 7 ملايين جنيه معاشات شهريا

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:04 م
البريد المصرى: نصرف من 6 إلى 7 ملايين جنيه معاشات شهريا البريد المصرى
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد: "نحاول أن نخدم الشعب المصرى في كل مكان في مصر، ونحن نصرف من 6 إلى 7 ملايين جنيه معاشات شهريا، ولدينا 4200 فرع على مستوى الجمهورية، ونحاول التخفيف على أصحاب المعاشات بأكثر من وسيلة".
 
وأضاف منصور، خلال لقائه برنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: "هناك خطة طموحة لتزويد الفروع والوصول إلى 4500 فرع، وعملنا السيارات المتنقلة للتخفيف على الفروع ولدينا 114 سيارة، ونحاول الوصول إلى 200 سيارة، وكل سيارة كأنها فرع متكامل وزودنا عدد ماكينات الإيه تى إم".
 
وتابع: "هناك حالة من الترابط مع البنوك، وأى كارت يستطيع أن يسحب من ماكينات البريد، وكروت البريد تستطيع أن تسحب من ماكينات البنوك، وجار تركيب أكثر من 56 ماكينة في محطات المترو، ولدينا 40 كشك بريدى وموجودة في محطات البنزين".
 
وأكمل: "البريد دوره لا يقتصر على تأدية الخدمة ولكن نشر ثقافة الخدمة أيضا، ونقوم بعمل تنشيط تدريبى للعاملين بالبريد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وعدة جهات، لتعليم الموظفين التحول الرقمى والشمول المالى، وتم تدريب حوالى 19 ألف زميل، والبريد لديه أكثر من 40 ألف موظف".

البريد المصرى

المعاشات

أحمد منصور

هيئة البريد



الموضوعات المتعلقة

اتفاقية تعاون بين البريد المصرى ومؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية

الخميس، 14 يوليه 2022 11:31 ص

جولة لوزير الاتصالات داخل مركز إبداع مصر الرقمية ومتحف البريد المصرى.. صور

الخميس، 07 يوليه 2022 09:16 م

الرئيس السيسي يفتتح متحف البريد المصرى بالقاهرة بعد تطويره

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:53 ص

"التضامن" توفر خدمات نقل أمتعة الحجاج من الفنادق إلى المطارات.. التنسيق مع البريد المصرى لشحن الزائد عن الأوزان المسموح بها لمحل الإقامة بأقل الأسعار.. والتنسيق مع الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الفائزين بالقرعة

الجمعة، 01 يوليه 2022 07:00 ص

البريد المصرى: ننسق مع كل الجهات المعنية لتسليم بطاقات "ميزة"

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:27 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة