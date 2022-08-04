الإيقاعات الشرقية تتألق بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم فعاليات "صيف بلدنا" في العام الثاني، بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية ثاني عروضها الفنية بقيادة الفنان محمد الرز على مسرح قصر ثقافة الشاطبي، تضمن العرض باقة من التابلوهات الاستعراضية من الفلكلور السوهاجي منها "التحطيب، الخلخال، العصا، الربابة"، بجانب مجموعة من الأغنيات قدمها الفنان عصام عبد الله وأمتع بها الحضور منها بهية، اللى بنى مصر وموال "يا حبة البن".

وشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي عرضا فنيا لفرقة الإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني، تضمن فقرات فنية متنوعة منها فقرات باستخدام آلة الإيقاع "الطبلة" تنوعت ما بين الجماعي والصولو لعدد من العازفين، وسط تفاعل كبير من الحضور، بالإضافة إلى فقرات غنائية من الفولكلور المصري.

وتستمر فعاليات صيف إسكندرية حتى 24 من أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والتراثية التابعة لهيئة قصور الثقافة، وتقام العروض مجانا على مسرحي قصر ثقافة الأنفوشي والشاطبي في الساعة الثامنة مساءً.