الإمارات: بدء عمليات المسح الميدانى للمتضررين جراء السيول الأخيرة بالفجيرة

إيمان حنا

أفادت لجنة الفجيرة لحصر أضرار الأمطار والسيول بالإمارات، بأنها بدأت عمليات المسح الميداني ومعاينة المساكن والممتلكات المتضررة ابتداءً من منطقة الفصيل ومن ثم المناطق المتضررة الأخرى، وفق "الإمارات اليوم".

تم توزيع عدد من الفرق على منازل المواطنين والمقيمين في منطقة الفصيل لمعاينة الأضرار التي نجمت عن الأمطار والسيول وحصر المتضررين في المناطق التي غمرتها مياه السيول بالتعاون مع أصحاب المنازل.

وأبدى عدد من سكان مدينة الفصيل بإمارة الفجيرة تقديرهم للجهات الحكومية والمحلية التي لم تتركهم يواجهون هذه الأضرار لوحدهم وظلت لليوم الثامن تطمئن عليهم وتوفر لهم المساعدات اللازمة التي يحتاجونها.

وقالوا إن الفرق قامت بمعاينة منازلهم وتدوين الأضرار بما فيها انقطاع الكهرباء وأعطال الأجهزة الإلكترونية وتلف الأثاث.