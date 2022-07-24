الأوقاف: صكوك الأضاحي والإطعام تتجاوز 205 ملايين جنيه هذا العام

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن صكوك الأضاحي والإطعام تتجاوز 205 ملايين جنيه هذا العام منها أكثر من 175 مليون جنيه صكوك أضاحى بزيادة أكثر من 30 مليون جنيه عن العام الماضى بنسبة زيادة أكثر من 20٪.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه فور الانتهاء من ذبح الماشية الخاصة بصكوك الأضاحى وتجهيزها بمعرفة مختصين، ستبدأ عملية التوزيع مباشرة فى القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع مديريات التضامن فى كل محافظة.

وشددت الوزارة على القائمين على عملية التوزيع فى كل محافظة، بعدم تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، والاكتفاء بالصور التوثيقية لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع، وإعطاء لحوم صكوك الأضاحى للمستحقين، والحفاظ على كرامة الآخذ وإعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأى نوع من التصوير أو الحرج، والوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، قائلة: "لنؤدى جميعا الأمانة التى تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا".

وقالت وزارة الأوقاف، فى توجيهاتها للعاملين على توزيع لحوم صكوك الأضاحى: "جميعنا فى خدمة المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، وهذا حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم".