الأكاديمية المهنية: الاعتماد على النقاط ضمن مكونات ملف الترقى للمعلمين

كتب محمود طه حسين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين آليات حوكمة ورقمنه عمليات الترقي ، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يتم إتاحة موقع تسجيل إستيفاء ملف الترقي الكترونيا للعام 2023/2022 للمعلمين، والمديرين، والموجهين ولجان التقييم بالإدارات عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم، اعتبارا من يوم الأحد الموافق7 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر.

وأشارت أكاديمية المعلمين، إلى أن استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج ويحدد البرنامج طبقا للبند رقم (3) من كتابنا هذا ، استمارة ملف إنجاز المعلم ، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة، استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، بالتنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا.

وأكدت أنه سوف تتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين إصدار منشور لاحقا يحدد إجراءات الالتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى.

يتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي.