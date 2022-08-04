الأرصاد: ظاهرة الأمطار الصيفية طبيعية فى مثل هذا التوقيت من العام

محمود رضا الزاملى

قال محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن ظاهرة الأمطار الصيفية طبيعية لمثل هذا التوقيت من العام وحدثت خلال السنوات الماضية خاصة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، ومن المتوقع أن يحدث سقوط أمطار بداية من يوم السبت المقبل تتعرض بعض المناطق البحر الأحمر إلى سقوط أمطار خفيفة.

وأضاف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، إن الأجواء التي حدثت في الدول العربية وإن الكتل الهوائية المؤثرة تختلف تماماً عن الكتل الهوائية الموجودة في مصر، هطول أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد خاصة حلايب وشلاتين وجنوب سيناء.

وتابع مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن سبب سقوط المطار يرجع إلى ارتفاع الحزام المدارى من الجنوب إلى الشمالي، والذى يكون تلاقى الكتل الهوائية الشمالية مع الكتل الجنوبية الرطبة.

وأشار مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد إلى أن الأمطار ليس لها أى تأثير على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حيث يكون الطقس مستقر خلال الفترة الحالية، ونشهد أجواء صيفية معتادة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.