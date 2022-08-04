الأبنية التعليمية بالأقصر تطرح 7 مدارس بين إحلال جزئي وكلي وتوسع بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

طرحت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، 13 مدرسة علي مستوي محافظة الأقصر ما بين إحلال جزئي وإحلال كلي وتوسع منها 7 مدارس بمركز ومدينة الطود، حيث تابع رئيس مركز ومدينة الطود، خلال جولاته وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة نجع ابو عنان الابتدائية بمدينة الطود.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود فراج ممثل الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه تم بدء العمل في تنفيذ صيانة مدرسة نجع ابو عنان الابتدائية من بداية شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة في نهاية شهر أغسطس .

وأكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الجاري تنفيذها لأعمال الصيانة بالمدرسة، وذلك لاستضافة الطلاب بها في بداية العام الدراسي المقبل، موضحاً أن المدارس المطروحة تشمل مايلي:-

1 – توسع لمدرسة نجع مكي اسماعيل الاعدادية بمدينة الطود .

2 – إحلال جزئي لمدرسة الندافين الاعدادية المشتركة بحاجر قرية العديسات قبلي .

3 – توسيع مدرسة المهيدات الابتدائية بقرية العديسات قبلي .

4 – توسيع لمدرسة الحسينات الابتدائية الجديدة بمدينة الطود .

5 – إحلال كلي لمدرسة الجسر الطالع الابتدائيه بقرية المريس .

6 – إحلال كلي لمدرسة جزيرة أرمنت تعليم أساسي بقرية المريس .

7 – إنشاء مدرسة منشية النوبة تعليم أساسي بقرية منشية النوبة .