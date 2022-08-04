استمرار حملات التموين على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار.

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن تحرير63 محضرًا، منها 19 محضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و16 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 3محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية + أوكازيون، و 2 محضر للبيع بأزيد من السعر.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و6 محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و 5 محاضر لعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأكد أحمد منصور وكيل مديرية التموين بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي لضبط العمل بالأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

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