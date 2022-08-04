استئناف رحلات الطيران المدني من وإلى مطار عتق اليمني بعد توقف 7 سنوات

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استؤنفت، اليوم الخميس، رحلات الطيران المدني من وإلى مطار عتق اليمني الدولي بمحافظة شبوة بوصول رحلة جوية تجريبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية قادمة من عدن.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن استئناف الرحلات الجوية للمطار جاء بعد استكمال تجهيزه لاستقبال كافة رحلات الطيران المدني وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من سبع سنوات بسبب الحرب.



وأكد محافظ شبوة اليمنية، عوض الوزير، استعداد كافة الجهات المختصة في المحافظة للقيام بدورها في عملية تشغيل المطار وتقديم التسهيلات اللازمة لمستخدميه.. مشيدا بمساهمة منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية في استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار الذي يمثل أهمية كبيرة في خدمة المحافظة.