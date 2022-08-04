ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى روسيا وسط ترقب من ارتفاع التضخم

كتب الأمير نصرى

قال حسين مشيك مراسل "إكسترا نيوز"، فى موسكو، إن أسعار المواد الغذائية والمنتجات فى روسيا ارتفعت بعد العملية العسكرية بعد فرض الغرب العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الشعب الروسى يطلب من الحكومة التدخل فى خفض الأسعار، فهى تصنع فى الداخل الروسى.

وأضاف حسين مشيك، أن بعض المواد كانت تستورد من الخارج والآن لا توجد، نتيجة العقوبات بعد إلغاء حركة الاستيراد والتصدير وبعد ارتفاع عملة الروبل فقد بدأت الحكومة تعطى تسهيلات للشركات الأجنبية، مؤكدا أن الشارع الروسى لديه من الموارد ما يدفع أى شركة للعمل هنا.

تابع، مراسل "إكسترا نيوز" فى موسكو، إن مؤشر التضخم فى روسيا لا زال تحت السيطرة، والمواطن الروسى يترقب الأشهر المقبلة ويعول على الإجراءات الاقتصادية لكنه قلق من الأشهر المقبلة نتيجة ما يسمعه عن مستوى التضخم فى عدد من الدول الأوروبية، كما يؤكد المواطن الروسى وقوفه خلف القرارات الروسية.