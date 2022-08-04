اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 11:32 م
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إجراء 51 عملية جراحية خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:05 م
إجراء 51 عملية جراحية خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة غرفه عمليات - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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شهد مستشفى شبراخيت المركزى بالبحيرة، إجراء 51 عملية جراحية خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، منها إجراء 20 عملية نساء وتوليد.

من جانبه أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، وجميع اللجان التى شاركت فى نجاح تلك المبادرة، مثل مكافحة العدوى والتسجيل الطبى والجودة وشئون المرضى والفريق الإدارى .

وأكد أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية، وأن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، وللدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، أن هذه العمليات تأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة، مشددا بالفريق الطبى بمستشفى شبراخيت لمجهودهم المتميز، ونجاحهم فى اجراء مثل هذه العمليات، التى تمنح الأمل للمريض وتزرع الثقة فى نفس كل مواطن مصرى بأن المنظومة الصحية فى مصر بخير.


مبادرات رئاسية

عمليات جراحية

محافظة البحيرة

مستشفى شبراخيت

صحة البحيرة



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