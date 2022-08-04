أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1040جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية ارتفاع ملحوظ بقيمة 10 جنيهات، وجاء ارتفاع الذهب بسبب عوامل العرض والطلب حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق مما يؤدي إلي هبوط سعر الذهب في مصر والعكس صحيح كلما تراجع المعروض ارتفع السعر، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفاع من 1030جنيها للجرام إلي 1040 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1040جنيها.



عيار 18 يسجل 893 جنيها.



عيار 24 يسجل 1190 جنيها.



الجنيه الذهب 8320 جنيها.

واستبعد اندريا تادرس عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، صعود الذهب الفترة القادمة لمستويات 1500 جنيه كما حاول أن يروج البعض، معللاً ذلك بقوله" أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة، وقال إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيه لأول مرة في مايو.

وعن مستقبل الأسعار، يرى اندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذي طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".

وأكد، أن سوق الذهب في مصر قوى جداً وضخم سوق على مستوى كافة المحافظات والحديث عن انهيار أو توقف السوق مجرد شائعات وأحاديث خاطئة، كما أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وكبيرة في ملف إنشاء مدينة الذهب وإعادة مصر لريادتها الصناعية في ملف صناعة المشغولات الذهبية، فرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة لإحياء صناعة الذهب ومع تدشين مدينة الذهب فإن صناعة المشغولات الذهبية ستشهد طفرة كبيرة.