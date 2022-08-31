3000 طالب بمبادرة "أشبال مصر الرقمية" أنهوا اختباراتهم إلكترونيا بطب القاهرة

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" والتى تعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، خلال يومى 29 و30 أغسطس، 3000 طالب بمراحل ما قبل التعليم الجامعى لإجراء اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" فى اللغة الإنجليزية وأساسيات تكنولوجيا المعلومات، والمهارات المنطقية والحسابية والشخصية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات الحكومية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية طب قصر العينى، يستوعب اختبار 2900 طالب فى وقت واحد حيث يتكون من 3 أدوار تم تزويدها بـ 2900 خلية عمل، و63 كاميرا مراقبة، و3 داتا سنتر، وحجرة لمراقبة الأدوار، وذلك فى إطار التوجه نحو عقد الاختبارات الإلكترونية بالكلية وإعلان النتائج بدقة وتوفير الوقت فى عملية التصحيح ومنع اللجوء للغش.

من جانبها قالت الدكتورة منال المصرى القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن الكلية وضعت خطة مسبقة تم عرضها على رئيس الجامعة لعقد الاختبارات واستقبال الطلاب وأولياء أمورهم وتأمينهم، وتضمنت الخطة تنظيم قاعات الامتحانات وأعمال المراقبة، وتوزيع الطلاب بالقاعات بما يحقق التباعد اللازم، وتوفير فريق دعم فنى للتدخل السريع لحل أى مشكلة، وتشكيل مجموعة من الأمن والدفاع المدنى للمتابعة والاستعداد التام فى حالات الطوارئ، وتوفير سيارة إسعاف بحرم الكلية، وتخصيص مدرجات کاستراحة للطلبة وأولياء أمورهم، ومراجعة البيانات وكشوف الملفات، وتكليف للعاملين بمهام محددة، مشيرة إلى أن الاختبارات تمت بالكلية على 4 فترات فى اليوم وذلك خلال يومى 29 و30 أغسطس.

جدير بالذكر أن مبادرة أشبال مصر الرقمية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شهر مايو 2022، لصقل مهارات 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات فى العلوم التكنولوجية المختلفة، ويلتحق الطلاب المشاركون بالمبادرة بأحد المسارات التخصصية وفقًا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية وتطوير البرمجيات وتأمين الشبكات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والروبوتات، بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل فنون التواصل وإدارة الوقت والعمل فى فريق والقيادة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.