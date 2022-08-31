يوروستات: ارتفاع التضخم بـ"اليورو" لـ9.1% قد يجبر المركزى الأوروبى لإعادة تقييم موقفه

أظهرت الأرقام الأولية من يوروستات، وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل رقمًا قياسيًا جديدًا عند 9.1٪ في أغسطس، حيث ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى قياسي آخر هذا الشهر ، متجاوزًا التوقعات.

وأشار يوروستات إلى أن ذلك سيؤدي إلى إجبار البنك المركزي الأوروبي على إعادة تقييم موقفه والنظر فيما إذا كان الانكماش كافيًا لقوة انكماشية لوقف نمو أسعار المستهلكين أو ما إذا كان هناك حاجة إلى تشديد السياسة الصريح.

وارتفع نمو أسعار المستهلكين في 19 دولة تشترك في عملة اليورو إلى 9.1٪ في أغسطس من 8.9٪ في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات الأولية من يوروستات، أن هذا كان قبل التوقعات بنسبة 9٪ حيث ظل بعيدًا تمامًا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

وتظهر أرقام اليوم أيضًا أن التضخم في أيرلندا، وفقًا لمؤشر المستهلك المنسق للأسعار ، انخفض مرة أخرى في أغسطس إلى 8.9٪ من 9.6٪ في يوليو.

وظلت تكاليف الطاقة محرك الأسعار في أغسطس ، لكن تضخم الغذاء ارتفع أيضًا إلى منطقة من رقمين بينما أظهرت السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة ، وهي محل تركيز خاص للبنك المركزي الأوروبي ، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 5٪.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 38.3٪ في أغسطس مقارنة مع 39.6٪ في يوليو ، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 10.6٪.

ويكاد ارتفاع أسعار الطاقة حتى قبل بدء موسم التدفئة وانعكاس بعض الإعانات الألمانية أن يستمر التضخم في الصعود ويتجاوز 10٪ قبل بلوغ الذروة في مطلع العام، لكن الأهم من ذلك، أن نمو الأسعار الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي يصفي تقلب أسعار المواد الغذائية والطاقة ، استمر في الارتفاع ، مما يشير إلى أن النمو السريع في الأسعار ينتشر عبر الاقتصاد.

وقفز التضخم باستثناء أسعار الغذاء والوقود إلى 5.5٪ من 5.1٪ بينما ارتفع مقياس أضيق ، يستثني الكحول والتبغ إلى 4.3٪ من 4٪.

ونظرًا لارتفاع معدل التضخم لفترة طويلة جدًا ، فقد أصبح الآن عرضة لخطر الترسخ ، لذلك ستستمر أسعار الفائدة في الارتفاع ، ربما في جميع اجتماعات البنك المركزي الأوروبي الثلاثة المتبقية هذا العام.