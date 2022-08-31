وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم أوائل المحافظة بالشهادات التعليمية العامة

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

شهد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، حفل تكريم أوائل المحافظة بالشهادات العامة "شهادة الثانوية العامة، الشهادة الإعدادية"، بحضور مديرى عموم المديرية ومديرى إداراتى الخارجة وباريس ومديرى الإدارات النوعية والمراحل ومجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة.

جرى عقد الاحتفالية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة، حيث تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الإستعراضية وكورال للطلاب الموهوبين بإشراف إدارة الموهوبين بالمديرية وفقرة فنية لطالبات نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة، وسط أجواء من السعادة والبهجة ارتسمت على وجوه الحضور.

وكرم مدير التعليم بالمحافظة مديرى عموم المديرية "الشئون التنفيذية، التعليم العام، التعليم الفنى، الشئون المالية والإدارية"، مديرى إدارتى الخارجة وباريس التعليميتين، مديرى إدارت ومراحل التعليم الثانوى والإعدادى، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، القائمين على المسابقات الرمضانية من إدارة الموهوبين بالمديرية ومسئولى الموهوبين، توجيه اللغة الإنجليزية، وتوجيه التربية الاجتماعية ومديرى مدرستى نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، الخارجة الثانوية بنين، اوائل المحافظة بالشهادتين الثانوية العامة، الإعدادية للعام الدراسى 2021_2022م.