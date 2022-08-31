اليوم السابع
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وصول جثمان الإعلامى جلال عوارة للمسجد.. والمئات يستعدون لأداء صلاة الجنازة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:20 م
وصول جثمان الإعلامى جلال عوارة للمسجد.. والمئات يستعدون لأداء صلاة الجنازة وصول الجثمان
الغربية مصطفى عادل

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وصل جثمان الإعلامى جلال عوارة عضو مجلس النواب فى دوره الماضية، ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية لمسجد عواره بطنطا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، بعد أن وفاته عن عمر يناهز 50 عاما.

وتوافد المئات من محبيه وأقاربه وأصدقائه على المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه وتوديعه لمثواه الأخير، وكانت أسرة الإعلامى الراحل عن نبأ وفاته صباح اليوم الأربعاء، واستقبل محبيه الخبر بصدمة كبيرة.

يذكر أن الاعلامى جلال عواره كان نائبا عن دائرة بندر طنطا فى مجلس النواب فى دورته الماضية، وعمل مذيعا ومقدم للعديد من البرامج والنشرات بالتلفزيون المصرى وقدم العديد من الخدمات لأبناء مدينة طنطا.

 

 

 

وصول الجثمان (2)
وصول الجثمان 

 

وصول الجثمان (3)
وصول الجثمان

 

وصول الجثمان (1)
وصول الجثمان

 


جلال عواره

وفاة الاعلامي جلال عواره

وفاة النائب السابق جلال عواره



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