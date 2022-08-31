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تشييع جثمان الإعلامى جلال عوارة عقب صلاة الظهر بطنطا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:38 ص
تشييع جثمان الإعلامى جلال عوارة عقب صلاة الظهر بطنطا الإعلامى جلال عوارة عضو مجلس النواب السابق
الغربية مصطفى عادل

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يشيع أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية جنازة الإعلامي جلال عوارة، عضو مجلس النواب، في دورته الماضية عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بطنطا بعد وفاته عن عمر يناهز 50 عاما.
 
وتستعد اسرة الإعلامي الراحل لتشييع جنازة الفقيد وإنهاء اجراءات الدفن وتم تجهيز المدفن الخاص بالعائلة بمنطقة مقابر عواره، لتوديعه بمثواه الأخير.
 
كانت اسرة الاعلامي الراحل عن نبأ وفاته صباح اليوم، الأربعاء، واستقبل محبيه الخبر بصدمة كبيرة.
 
يذكر أن الإعلامي جلال عواره كان نائبا عن دائرة بندر طنطا في مجلس النواب في دورته الماضية، وعمل مذيعا ومقدم للعديد من البرامج والنشرات بالتليفزيون المصري وقدم العديد من الخدمات لأبناء مدينة طنطا.

 


جلال عواره

وفاة الاعلامي جلال عواره

وفاة النائب السابق جلال عواره

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