وزير داخلية النمسا يشيد بالتعاون الأمني مع تايلاند

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أشاد وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر، بالتعاون الأمني مع تايلاند مما سهل القبض على تاجر مخدرات نمساوي كبير بعد هروبه وتعقبه على مدار عامين.



وقال كارنر - في تصريحات له اليوم الأربعاء إن هذه القضية هي مثال رئيس على أن العمل الجماعي الوطني والتعاون الدولي هما مفتاح النجاح ضد هذا النوع من الجريمة.



وأوضح الوزير أن هذه القضية تظهر مرة أخرى أن الجريمة الحديثة هي جريمة دولية ولكي نتمكن من مكافحتها على المدى الطويل نحتاج أيضًا إلى شبكة دولية للشرطة، معتبرا إنها أكثر سلاح قوي في ترسانتنا الأمنية ضد هؤلاء المجرمين الذين يعملون في جميع أنحاء العالم.



يشار إلى أن التاجر المتهم اشتهر بزراعة القنب على نطاق واسع في فيينا والنمسا السفلى وقد هرب للاختباء في الخارج حتى نجحت المطاردة الأمنية في ضبطه في تايلاند.