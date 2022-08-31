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أكرم القصاص
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وزير الخارجية السعودى يؤكد دعم بلاده لكل ما يضمن أمن واستقرار العراق

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:00 م
وزير الخارجية السعودى يؤكد دعم بلاده لكل ما يضمن أمن واستقرار العراق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تضامن بلاده مع العراق وشعبه الشقيق، ودعمها لكل ما يضمن الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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