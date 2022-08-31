اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة النقل تعلن غدا لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 07:38 م
وزارة النقل تعلن غدا لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر سياحة اليخوت - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم وزارة النقل غدا الخميس مؤتمرا صحفيا خاصا باستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر، واستعراض ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صدور لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ، وبدء إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التى تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها بدءا من غد الخميس.
 
وقالت الوزارة، إنه من المقرر خلال المؤتمر استعراض ما يلى:
 
1. تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة.
2. السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
3. إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين.
4. إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة استخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً.
5. وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس.

النقل البحري

الموانئ

سياحة اليخوت

اسعار سياحة اليخوت

اليخوت



الموضوعات المتعلقة

وزير النقل يعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بالمراين والموانئ

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:24 ص

إعلام الشيوخ تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من البنية التحتية لسياحة اليخوت

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:00 ص

13 قرارا مهما للحكومة.. حظر استيراد أى مُعدة اتصالات أو تصنيعها إلا بعد الحصول على تصريح.. منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها.. وإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراسى الأبرز

الخميس، 28 يوليه 2022 02:35 م

مجلس الوزراء يصدر لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراسى والموانئ البحرية

الخميس، 28 يوليه 2022 02:18 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة