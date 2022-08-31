نصائح يومية للتخلص من الصدمة النفسية

فاطمة ياسر

يتعرض الكثير من الأشخاص لصدمات نفسية، والسبب فيها التعرض لمواقف سلبية، كفقدان شخص عزيز أو الخذلان من أحد المقربين أو فقدان العمل، وغيرها من الصدمات التى تتسبب فى الكثير من المشاكل النفسية، لذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع healthline، أبرز النصائح التى تساهم فى التخلص من هذه الصدمات، ومنها:

- عليك الانخراط مع الآخرين، ولا تعزل نفسك، فعند التعرض للصدمات النفسية يجب التعامل مع الآخرين والتواصل مع الأقارب والأصدقاء وأفراد العائلة والتحدث معهم، والخروج من المنزل، حتى لا تستسلم لأحزانك.

- فى بعض الأحيان يجب طلب المساعدة الطبية، لكى تستطيع أن تتخلص من مشاعر الحزن والخوف التى تسيطر عليك، فطلب المساعدة الطبية من أهم النصاح فى هذه المرحلة.

- لا تهرب من مشاعرك السلبية بل واجه الصدمة التى مررت بها، فمواجهة المشاعر السلبية تساعدك فى التعافى.

- من أهم النصائح التى يجب القيام بها هى ممارسة التمارين الرياضية، لأن لها دور كبير فى إفراز هرمونات السعادة، لذا عليك المشى، والتنفس بعمق، للحصول على الراحة النفسية.

- القراءة، فهى من أهم النصائح للتعافى من الصدمات النفسية، فالقراءة تأخذك إلى عالم الخيال، وتساعدك فى التخلص من الصدمات.