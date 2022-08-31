اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:49 م
أكرم القصاص
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"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على الشبكة بأحياء الإسكندرية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:06 م
"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على الشبكة بأحياء الإسكندرية "مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على الشبكة بأحياء الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قامت شركة مياه الإسكندرية، من خلال إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشن عدة حملات لإزاله التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

كما تم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد بمناطق القويرى والبيطاش التابعة لفرع العجمى.

كما قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزاله التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

كما تم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد بمناطق المنشية البحرية وشارع المدارس وعزبة كرملة التابعة لفرع المندرة.

حملة شركة مياه الشرب لمراجعة الوصلات المنزلية
حملة شركة مياه الشرب لمراجعة الوصلات المنزلية

حملة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية
حملة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية

حملة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمراجعة الوصلات المنزلية
حملة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمراجعة الوصلات المنزلية
 
وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية  والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم  وتحصيل مستحقات الشركه .
 

 


الاسكندرية

مياه الاسكندرية

مياه الشرب

شبكة مياه الشرب



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