"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على الشبكة بأحياء الإسكندرية

قامت شركة مياه الإسكندرية، من خلال إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشن عدة حملات لإزاله التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

كما تم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد بمناطق القويرى والبيطاش التابعة لفرع العجمى.

كما قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزاله التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

كما تم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد بمناطق المنشية البحرية وشارع المدارس وعزبة كرملة التابعة لفرع المندرة.