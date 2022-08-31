موسكو: سنرد بالشكل المناسب على قيود التأشيرة الأوروبية

كتب أحمد عرفة

قال جريجوري كاراسين رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي إن روسيا لديها الرد المناسب على قيود تأشيرات السفر المحتمل فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المواطنين الروس، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أن بحث موضوع منح الفيزا الأوروبية لأشخاص معينين وحرمان آخرين منها يهدف إلى تعزيز عزل روسيا دوليا حسبهم، وزعزعة الرأي العام وإثارة الانقسامات في الرأي العام الروسي.

وأوضح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أن بحث هكذا أمور على مستوى وزراء الخارجية الأوروبيين يعكس صورة التخبط السياسي الذي تعاني منه أوروبا.